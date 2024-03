Viral no TikTok, ventilador portátil com gelo refresca mesmo? Veja teste

A modelo e cozinheira Laura Miranda testou, a convite do UOL, um ventilador portátil que está dando o que falar na internet. O produto combina a ventilação tradicional com um reservatório de água gelada, funcionando como um ar-condicionado de pequeno porte — resfriando o ar apenas em seu entorno.

Veja a seguir o resultado do teste, o que diz quem o comprou e os pontos de atenção do produto.

Como foi o teste?

Laura Miranda explica que ele só funciona se for conectado à tomada ou a um power bank.

Depois de colocar água e gelo no reservatório, ela aprova o resultado: "Muito mais fresco. Meu Deus! Maravilhoso!".

Ela destaca que o produto é capaz de resfriar e umidificar o ambiente.

Ainda tem LED de sete cores e vem com temporizador de uma, duas ou três horas.

Leve, tem um formato portátil para ser levado onde preferir.

Também dá para colocar uma essência no reservatório para perfumar o espaço.

"Não tenho dúvidas de que vou colocar no meu escritório. Achei sensacional. Uma das melhores compras deste ano" completou.

O que diz quem o comprou?

A nota média do ventilador portátil na Amazon, parceira do UOL, é 3,8 (do total de cinco). Leia algumas opiniões de quem levou o produto para casa.

O produto cumpre tudo que promete, refresca e umidifica o ambiente com excelência. Pelo seu tamanho, funciona muito bem. Porém, se tiver um carregador com maior corrente, ele funciona melhor.

João Augusto

Recomendo para lugares pequenos, em ambientes secos e para pessoas que precisam ter uma mobilidade com ele, pois é bem leve e prático para transportar. Ótimo para colocar no quarto das crianças, pois tem luz de LED que ajuda iluminar o ambiente.

Alessandra F.

Funciona conforme eu esperava. Bom para quem precisa se refrescar enquanto estuda ou trabalha sentado.

Polyana

Pontos de atenção

No entanto, alguns compradores citam que o produto faz barulho e que não é durável como esperavam. Confira.

Não é aquela maravilha, mas ajuda. Não achei tão bom assim, faz um pouco de barulho que vai aumentando, à medida que aumentamos a velocidade. A água acaba rápido.

Renata Maria Esteves Ribeiro



Produto de boa aparência e acabamento, porém o motor de baixíssima durabilidade. Infelizmente.

Wallace

