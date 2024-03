Minério de ferro deve ter ganho semanal com melhora das perspectivas de demanda da China

PEQUIM (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro tiveram comportamento misto nesta sexta-feira, mas caminhavam para fechar a semana com ganhos com a crescente expectativa de aumento na demanda na China, principal mercado consumidor de minério, em meio a sinais de melhora no consumo de aço.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 1,50%, a 844 iuanes (116,79 dólares) a tonelada, com um aumento semanal de 6,1%.

A produção média diária de metal quente subiu 0,3% em relação à semana passada, para 2,21 milhões de toneladas em 22 de março, segundo uma pesquisa com siderúrgicas chinesas, revertendo uma tendência de baixa de quatro semanas. Já a lucratividade subiu de 21,21% para 22,94%, de acordo com dados da consultoria Mysteel.

"Mais usinas com equipamentos em manutenção podem retomar a produção em abril", disseram os analistas da First Futures em uma nota.

No entanto, o minério de ferro de referência para abril na Bolsa de Cingapura caiu 1,07%, para 108,6 dólares a tonelada nesta sexta-feira, parcialmente pressionado por um dólar norte-americano mais forte, registrando um aumento semanal de 8,7% até o momento.

"O mercado de minério de ferro deve ficar relativamente equilibrado e evitar que os preços caiam muito abaixo dos níveis atuais em meio ao baixo crescimento da oferta e da demanda de outros setores, compensando a retração no setor imobiliário residencial", disseram analistas do ANZ em uma nota.

"Apesar de alguns sinais positivos, o mercado de aço ainda enfrenta certo risco de baixa, já que o consumo atual de aço ainda é mais fraco do que no mesmo período dos últimos anos e os estoques de aço permaneceram altos", disseram analistas da Huatai Futures em uma nota.

(Reportagem de Amy Lv e Zsastee Ia Villanueva)