MG concentra 3 grandes vencedores de concurso de qualidade da illycaffè

São Paulo, 22 - O Estado de Minas Gerais foi o grande destaque da 33ª edição do Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso, com os três grandes vencedores do concurso anual, anunciados na quinta-feira, 21, à noite. Cada um recebeu diplomas e cheques no valor de R$ 10 mil cada.Foram eles: Décio Bruxel (Cerrado Mineiro), Matheus Lopes Sanglard (Matas de Minas) e Flávio da Costa Figueiredo (Sul de Minas).Os três também ganham uma viagem ao exterior para participar do 9º Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy, que reúne em disputa os 27 cafeicultores selecionados de 9 países que fornecem grãos para o exclusivo blend illy.Durante a premiação foram também revelados os produtores vencedores nacionais que ficaram em 2º lugar em suas regiões e os ganhadores do Prêmio Classificador do Ano, cujo objetivo é reconhecer o esforço e dedicação dos classificadores na busca constante pelo café sustentável de qualidade.Os vencedores foram selecionados pela Comissão Julgadora do Prêmio, composta por especialistas que analisaram as 760 amostras inscritas das principais regiões produtoras de café arábica do País. A premiação, que teve início em dezembro de 1991, ficou conhecida por mudar para sempre o rumo da produção cafeeira no País. Uma iniciativa pioneira que já reconheceu mais de 1,5 mil cafeicultores brasileiros e entregou mais de R$ 8 milhões em prêmios.Reforçando seu apoio às práticas ambientais sustentáveis que fazem parte de seu estatuto como empresa B Corp e comprometida em mitigar os efeitos das mudanças climáticas em toda a cadeia de fornecimento, começando pelo cultivo do café, a illycaffè promove o modelo sustentável de agricultura regenerativa, que permite regenerar naturalmente o solo e reduzir as emissões de CO2. Acompanhe a lista de premiados:Prêmio Ernesto Illy - Regional:(A categoria regional avalia 10 regiões e nesta edição sete regiões foram premiadas)Cerrado Mineiro1º colocado - Décio Bruxel 2º colocado - Eduardo Pinheiro Campos Chapada de Minas1ª colocada - Maria Cacilda Cester Arroyo 2º colocado - Luis Manuel Fachada Martins da Silva Matas de Minas1º colocado - Matheus Lopes Sanglard 2º colocado - Raimundo Dimas Santana Sul de Minas1º colocado - Flavio da Costa Figueredo 2º colocado - Renato Assis MoreiraCentro-Oeste1º colocado - Marcio José Gremonesi 2º colocado - Gelci Zancanaro São Paulo1ª colocada - Agropecuária da Pedra2º colocado - João de Deus Tranquillini Região Sul1º colocado - Luiz Roberto Saldanha RodriguesPrêmio Ernesto Illy - Classificador do Ano:1º colocado - Luiz Evandro Ribeiro (Sul de Minas) 2º colocado - Edenilson de Oliveira Cabral (Matas de Minas) 3º colocado - Ricardo Nogueira Coelho (Cerrado Mineiro)