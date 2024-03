'Meses muito difíceis': leia a mensagem completa da princesa Catherine

Leia a mensagem completa da princesa Catherine de Gales, que anunciou nesta sexta-feira (22), em mensagem de vídeo gravada, que sofre de câncer e pediu que sua privacidade seja respeitada durante o tratamento.

"Queria aproveitar esta oportunidade para agradecer, pessoalmente, por todas as mensagens de apoio maravilhosas e por sua compreensão enquanto me recuperava da cirurgia.

Foram meses muito difíceis para toda a nossa família, mas tive uma equipe médica fantástica que cuidou muito bem de mim, pela qual sou muito grata.

Em janeiro, fui submetida a uma grande cirurgia abdominal em Londres e, na época, pensava-se que minha condição não fosse cancerígena.

A cirurgia foi um sucesso. No entanto, exames após a cirurgia revelaram a presença de câncer.

Minha equipe médica me aconselhou, portanto, a fazer uma quimioterapia preventiva, e estou nas fases iniciais desse tratamento.

É claro que foi um grande choque, e William e eu temos feito tudo o que podemos para processar e administrar isso de forma privada, para o bem da nossa jovem família.

Como vocês podem imaginar, isso levou tempo. Levei algum tempo para me recuperar de uma grande cirurgia para iniciar meu tratamento.

Mas, o mais importante, levamos tempo para explicar tudo a George, Charlotte e Louis de uma forma apropriada para eles, e para tranquilizá-los de que vou ficar bem.

Como disse a eles, estou bem e ficando mais forte a cada dia, concentrando-me nas coisas que vão me ajudar a me curar: em minha mente e no meu corpo e espírito.

Ter William ao meu lado também é uma grande fonte de conforto e segurança. Assim como o amor, apoio e a gentileza demonstrados por tantos de vocês.

Significa muito para nós dois. Esperamos que vocês entendam que, como família, precisamos agora de algum tempo, espaço e privacidade enquanto termino o meu tratamento.

Meu trabalho sempre me trouxe uma profunda alegria e estou ansiosa para voltar quando puder, mas, por enquanto, devo me concentrar em ter uma recuperação completa.

Neste momento, penso também em todos aqueles cujas vidas foram afetadas pelo câncer.

Para todos que enfrentam esta doença, seja qual for a sua forma, por favor, não percam a fé nem a esperança. Vocês não estão sozinhos."

