Meloni nega 'clima de guerra' em 2º dia de Conselho Europeu

BRUXELAS, 22 MAR (ANSA) - Após o segundo dia de reunião do Conselho Europeu em Bruxelas, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse não ter visto "clima de guerra" na cúpula.

"Claro, estamos em conflito e ninguém aborda as questões levianamente, mas não vi um clima diferente em relação aos Conselhos anteriores, com preocupações sobre possíveis escaladas, com um 'vamos colocar o capacete para lutar' ou os cidadãos estão em perigo", afirmou a premiê.

O segundo dia de discussões foi centrado no tema da agricultura. Segundo ela, o ponto de partida foi um texto já avalizado pela Itália.

"Com medidas concretas, sobre simplificação das políticas agrícolas e a luta comum contra a concorrência. Para nós, é importante a referência à prorrogação dos auxílios estatais e essa referência entrou nas conclusões graças ao nosso impulso, e considero isso um passo muito importante para frente", garantiu.

Questionada sobre a candidatura à reeleição da chefe do Poder Executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, Meloni disse: "Este é um tema que interessa a vocês, o tema que me interessa é o que fazer. Existem candidatos, os europeus votarão e após a votação veremos quais são os pesos".

"Mas seja Ursula von der Leyen ou qualquer outro, qual é a Europa de amanhã? Eu acho que deve ser muito diferente da de hoje em relação à competitividade, à abordagem que deve ser muito menos ideológica, à defesa das fronteiras, todas as coisas que estão sendo vistas apenas nos últimos meses", opinou Meloni.

(ANSA).

