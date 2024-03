Mariana Ferrão: 'A pílula mágica para uma vida melhor se chama constância'

O que os truques de mágica podem nos ensinar sobre como viver a vida? Para Mariana Ferrão, uma palavra resume: constância. No episódio desta sexta-feira (22/3) do quadro 'Mari vs Mari', a jornalista e palestrante em saúde mental conta que, quando era criança, adorava observar mágicos em festas de aniversário, e até chegou a tentar aprender alguns truques —sem sucesso.

A dedicação dos artistas em estudar e ensaiar técnicas para deixar o público extasiado chamava a atenção de Ferrão — e dali ela extraiu uma lição para a vida. "Um dos principais ensinamentos dos truques de mágica pra gente é: para eles ficarem bons e darem certo, é preciso muito treino e prática".

Depois de anos trabalhando com saúde e mudança de hábito, fico pensando: o que as pessoas querem mesmo é a pílula mágica. Aquela pílula que vai servir para qualquer coisa. Você toma e fica linda, você toma e fica forte, você toma e fica magra, você toma e não tem mais insônia, você toma e não tem mais depressão. Mariana Ferrão

"Mas, na nossa vida, não funciona assim, não existe a pílula mágica", diz Ferrão.

Para a jornalista, assim como os truques de mágica precisam ser repetidos e treinados até que saiam do jeito certo, a constância nos hábitos que vão nos fazer ter uma vida mais saudável também são a chave para o sucesso: "A verdadeira pílula mágica é a prática de todo dia".

Com vídeos novos toda quarta e sexta, 'Mari vs Mari' é um quadro do perfil do Instagram de VivaBem (@vivabem_uol), em que a jornalista Mariana Ferrão tem debates internos e compartilha relatos pessoais e estratégias para cuidar da saúde mental.