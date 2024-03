Maierovitch: Quem deveria chamar Cid era Gonet, e não Moraes

A convocação de Mauro Cid para se explicar pelos áudios vazados deveria ficar a cargo do procurador-geral da República Paulo Gonet e não de Alexandre de Moraes, disse o jurista e colunista Wálter Maierovitch no UOL News desta sexta (23).

O Alexandre de Moraes não pode passar a mão em um farol, começar a iluminar e ir atrás como se fosse um xerife. Isso favorece o bolsonarismo. Está na hora de colocar a coisa no lugar.

Temos um procurador-geral da República. Quem é o destinatário geral de toda essa operação? Moraes? Não. É Paulo Gonet. Ele é quem tem que interferir, chamar Cid e dizer 'olha, existe um contrato aqui; está havendo alguma coisa?' Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Maierovitch alertou que Moraes oferece motivos para sua atuação no caso ser questionada.

É uma pisada na bola, uma matada de canela. Alexandre de Moraes tem sempre esse problema. De juiz, de repente ele passa para o Ministério Público. Ele está plantando o impedimento dele.

Se for o caso de rescisão [do acordo de delação premiada de Cid], será verificado o motivo dela. Aí sim entra o Moraes. Se é um contrato, qualquer das partes, quer Cid ou quer a polícia, podem postular a rescisão. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

Para o colunista, o conteúdo dos áudios vazados de Cid não é capaz de anular as revelações feitas pelo tenente-coronel em sua delação premiada.

Juridicamente, existe um contrato válido. Cid estava assistido por um advogado, que não deixaria haver coação. O advogado teria admitido aquilo que está no áudio? Evidentemente que não. Isso não anula a delação e tem que ser analisado. Wálter Maierovitch, colunista do UOL

O que aconteceu:

Mauro Cid sugeriu ter sido pressionado pela PF, a quem acusou de ter uma "narrativa pronta" sobre as investigações. As declarações estão em áudios revelados pela revista Veja, aos quais o UOL teve acesso.

Foi marcado um depoimento de Cid hoje, às 13h, no STF, no gabinete de Moraes. Há a possibilidade de anulação do acordo de delação premiada do tenente-coronel.

Tales: PF se debruça sobre com quem Cid falava e a quem interessa vazamento

Tales Faria explicou que a Polícia Federal agora concentra seus esforços para saber com quem Mauro Cid falava e a quem interessa a divulgação dos áudios vazados. Para o colunista, há três possíveis responsáveis pela divulgação da conversa: Jair Bolsonaro (ou algum aliado próximo), a defesa de Cid ou a família do tenente-coronel.

A pergunta que a PF quer fazer a Cid, e não vai aceitar uma resposta vaga, é: 'com quem você estava conversando?' Não tem como ele dizer que não se lembra. Se ele disser isso, estará no sal, porque a delação premiada cai. É fundamental saber a quem interessa esse vazamento. Interessa, em primeira linha, a algum bolsonarista ou ao próprio Bolsonaro, para confundir as investigações ou para que possam ser anuladas as provas contra ele. Tales Faria, colunista do UOL

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.

Quando: De segunda a sexta, às 10h e 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL.