Magalu propõe agrupar ações de 10 para 1 após aumento de capital de R$1,25 bi

SÃO PAULO (Reuters) - O Magazine Luiza anunciou nesta sexta-feira que seu conselho de administração aprovou proposta de grupamento de ações e homologou o aumento de capital privado de 1,25 bilhão de reais para fortalecer sua estrutura de capital.

A companhia afirmou que o grupamento será na proporção de 10 papéis para 1 e vai envolver as atuais 7.389.952.489 ações resultantes após o aumento de capital. A proposta ainda passará por assembleia de acionistas.

Os papéis da varejista eram negociados em queda de 2,51%, a 1,94 real, na bolsa paulista neste começo de tarde, entre os destaques de baixa do Ibovespa, que cedia 0,46%.

No começo da semana, a companhia reportou lucro líquido de 212,2 milhões de reais no quarto trimestre, revertendo prejuízo de 36 milhões sofrido um ano antes, ajudado por contenção de despesas e baixa dos juros que apoiou o desempenho financeiro.

No setor de varejo na bolsa paulista, Casas Bahia mostrava queda de 7,55%. A rival realizou no ano passado oferta de ações para reforço de estrutura de capital, entre outros fins, bem como grupamento dos seus papéis, mas na proporção de 25 para 1.

AUMENTO DE CAPITAL

O aumento de capital do Magazine Luiza resultou da subscrição de 641.025.641 ações, 100% da oferta, ao preço de emissão de 1,95 real.

Os acionistas controladores subscreveram 66% da oferta, elevando assim a sua participação em 1 ponto percentual, para 57,2% da companhia. Do total de ações disponíveis aos minoritários, mais de 75% foram subscritas pelo mercado.

A operação "otimiza a estrutura de capital..., reduzindo custos financeiros", afirmou a varejista que terminou 2023 com 9,1 bilhões de reais em caixa. E acrescentou que os recursos dão "mais fôlego" em um momento de mais investimentos em tecnologia.

Isso, de acordo com a empresa, inclui a expansão do Luizalabs, a evolução da plataforma de marketplace, melhora da experiência do usuário (UX), os serviços de Advertising (Ads), fintech, fulfillment e Magalu Cloud.

As novas ações resultantes do aumento de capital começam a ser negociadas na B3 a partir desta sexta-feira.

(Por Paula Arend Laier)