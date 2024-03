Justiça aprova pedido de recuperação judicial da rede de supermercados Dia no Brasil

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo deferiu o pedido de recuperação judicial feito pela rede espanhola de supermercados Dia no Brasil, informou o Tribunal de Justiça paulista nesta sexta-feira.

A recuperação judicial foi proposta pelas empresas Dia Brasil Sociedade Limitada e DBZ Administração, Gestão de Ativos e Serviços Imobiliários, conforme arquivo judicial.

O juiz Adler Batista Oliveira Nobre nomeou a empresa Expertisemais Serviços Contábeis e Administrativos como administrador judicial no processo.

Procurado, o Grupo Dia não respondeu de imediato a pedido de comentário.

A rede havia informado na véspera a decisão de apresentar o pedido diante do que chamou de "persistentes resultados negativos" da Dia no Brasil, uma semana após anunciar o fechamento de 343 supermercados no país, concentrando sua operação apenas em São Paulo.

O prazo para habilitações ou divergências aos créditos relacionados pela devedora é de 15 dias a partir da publicação do edital da recuperação, segundo o documento.