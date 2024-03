Japão tenta acalmar temores após surto de infecção bacteriana perigosa

O governo japonês tenta acalmar, nesta sexta-feira (22), os temores ligados a um recente surto de infecções graves causadas por uma bactéria.

Entre o início do ano e 13 de março, o Japão registrou 474 casos de síndrome do choque tóxico estreptocócico (STSS), uma forma de infecção grave causada pela bactéria estreptococo do grupo A (GAS), segundo o instituto de doenças infecciosas do Japão.

Para efeito de comparação, 941 casos foram registrados em todo o ano de 2023.

A Coreia do Norte informou ao Japão na quinta-feira que não poderia receber em seu território uma partida das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 entre as duas seleções, inicialmente marcada para a próxima terça-feira, segundo a Federação Japonesa de Futebol.

Pyongyang não especificou o motivo, mas acredita-se que a epidemia no Japão seja a causa, segundo a agência de notícias japonesa Kyodo.

O porta-voz do governo japonês, Yoshimasa Hayashi, se recusou a comentar a decisão de Pyongyang nesta sexta-feira, mas insistiu que o Japão não é o único país afetado.

Desde o fim da pandemia de covid-19, "o número de pacientes com infecções nas vias respiratórias aumentou em vários países, incluindo o Japão", declarou Hayashi na sua coletiva de imprensa regular.

Ondas de infecções por estreptococos do grupo A também ocorreram em 2022-2023 na Europa, América do Norte e Austrália.

Esta bactéria é transmitida principalmente por contato direto com secreções corporais.

O Ministério da Saúde japonês já fez um apelo geral à população em janeiro para continuar tomando precauções, como lavar as mãos regularmente e usar máscara em locais públicos com aglomerações.

