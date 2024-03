Japão seleciona JRE, Ibedrola e Tohoku Electric para parque eólico offshore

Por Yuka Obayashi e Katya Golubkova

TÓQUIO (Reuters) - O governo japonês selecionou nesta sexta-feira um consórcio composto pela Japan Renewable Energy, Iberdrola Renewables e Tohoku Electric Power como operador para um bloco de energia eólica offshore licitado em uma segunda rodada de leilões.

O parque eólico de 375 megawatts (MW) está localizado na costa de Happo-Noshiro, na província de Akita, no norte do Japão, e faz parte dos esforços do Japão para aumentar seu mercado eólico offshore para 10 gigawatts (GW) até 2030 e até 45 GW até 2040.

A Vestas, fabricante dinamarquesa de turbinas eólicas, fornecerá máquinas para o projeto Happo-Noshiro, que deverá ser lançado em junho de 2029, segundo o comunicado do governo.

A segunda grande rodada de leilões públicos tem como objetivo construir um total de 1,8 GW de capacidade em quatro blocos.

A Iberdrola é a segunda empresa estrangeira a ganhar um parque eólico offshore no Japão em leilão.

Em dezembro, o governo japonês anunciou que a empresa alemã de energia renovável RWE havia conquistado um bloco, também em parceria com participantes locais, e tornou públicos os vencedores de três outros parques eólicos. Cada um dos três consórcios vencedores era composto por uma trading e uma concessionária de eletricidade ou gás.

A RWE, a segunda maior empresa de energia eólica offshore do mundo, disse que planeja novas expansões no setor de energia eólica offshore do Japão depois de vencer seu primeiro projeto, afirmou um executivo à Reuters em janeiro, e também considera a Coreia do Sul um mercado promissor.

O processo de seleção para o bloco Happo-Noshiro foi adiado devido à sobreposição do uso de um porto.

