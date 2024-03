Itália apresenta planos de 'ano das raízes' em Buenos Aires

BUENOS AIRES, 22 MAR (ANSA) - Foi inaugurada nesta quarta-feira (20) em Buenos Aires a exposição "Mar que nos Une", organizada pelo Consulado Geral da Itália e pelo Instituto Italiano de Cultura no prestigioso e icônico centro cultural CCK.

A mostra coincidiu com a chegada do navio-escola italiano Amerigo Vespucci e com a presença do diretor-geral para os Italianos no Exterior do Ministério das Relações Exteriores, Luigi Maria Vignali.

Na ocasião, o próprio Vignali apresentou ao público portenho algumas das principais iniciativas lançadas no âmbito do projeto "2024 - Ano das raízes italianas no mundo", em particular o portal Italea, que oferece uma série de serviços para facilitar a viagem à Itália dos turistas em busca de suas origens, um potencial de mais de 80 milhões de ítalo-descendentes.

"O ano de 2024 é o ano das raízes italianas no mundo, e o Turismo das Raízes é o coração de nosso projeto, dentro do qual preparamos muitas iniciativas dedicadas", disse Vignali.

Entre elas está o Italea-Card, "um verdadeiro Passaporte das Raízes" que oferece benefícios exclusivos, descontos e facilidades nos setores de transporte, alimentação e hospitalidade para aqueles que desejam redescobrir suas origens.

Ao final da apresentação de Vignali, o cônsul-geral da Itália em Buenos Aires, Carmelo Barbera, acompanhado pelo embaixador Fabrizio Lucentini e pela diretora do Instituto Italiano de Cultura, Livia Raponi, inaugurou uma mostra dividida em duas seções: uma exposição fotográfica intitulada "Amerigo Vespucci - O navio mais belo do mundo", com uma seleção de fotos dos fotógrafos Maki Galimberti e Massimo Sestini; e uma exposição imersiva intitulada "Minhas Raízes Estão Aqui", organizada em colaboração com o Museu da Emigração de Gênova (Mei). (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.