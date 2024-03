Investidores dão aval a acordo de US$5,7 bilhões da rede social de Trump

(Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump deu mais um passo nesta sexta-feira em direção à obtenção de um grande lucro com sua empresa de rede social, após investidores de uma empresa de aquisição de propósito específico (SPAC) aprovarem uma fusão atualmente avaliada em cerca de 5,7 bilhões de dólares.

O acordo avalia a participação majoritária de Trump na empresa dona do aplicativo Truth Social em cerca de 3,3 bilhões de dólares.

O lucro inesperado pode ser vital, já que Trump enfrenta as consequências financeiras de uma série de processos judiciais contra ele, incluindo uma sentença de 454 milhões de dólares em um caso civil de fraude em Nova York.

Os acionistas da Digital World Acquisition Corp (DWAC), a empresa de SPAC que planeja listar o Trump Media & Technology Group (TMTG) no mercado de ações por meio de uma fusão, votaram a favor do acordo nesta sexta-feira.

Embora o próximo passo seja a conclusão do acordo na próxima semana, seu futuro está repleto de incertezas.

Patrick Orlando, ex-presidente-executivo da Digital World, e os ex-associados de negócios de Trump, Andy Litinsky e Wes Moss, abriram processos separados pedindo mais ações por trabalhos anteriores no acordo.

Não está claro como e quando esses casos serão resolvidos. Mesmo que o acordo seja concluído na próxima semana, Trump não poderá vender nenhuma de suas ações na nova empresa por seis meses, nem usá-las como garantia, com base em termos acordados préviamente por ele próprio.

O acordo também está prestes a fornecer uma infusão vital de 300 milhões de dólares em dinheiro para a controladora do Truth Social. A empresa de mídia social teve um prejuízo de 10,6 milhões de dólares em suas operações nos primeiros nove meses de 2023, com uma receita de 3,4 milhões de dólares. A companhia tem se financiado através do empréstimo de 40,7 milhões de dólares por meio de notas promissórias conversíveis que podem ser pagas em ações.

Baseado na forma como as ações da Digital World têm sido negociadas recentemente, o TMTG seria avaliado em até 5,7 bilhões de dólares após sua fusão com a Digital World em uma base não diluída, e até 8,6 bilhões de dólares em uma base totalmente diluída.

(Por Helen Coster em Nova York e Svea Herbst-Bayliss em Rhode Island; reportagem adicional de Noel Randewich em Oakland, Califórnia)