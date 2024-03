Imprensa internacional repercute prisão de Robinho no Brasil, por estupro cometido na Itália

A prisão do ex-jogador Robinho na noite desta quinta-feira (21), em Santos, litoral de São Paulo, repercutiu na imprensa internacional. Condenado a nove anos em regime fechado por participar de um estupro coletivo na Itália, em 2013, ele foi preso por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que deu cumprimento da sentença italiana no Brasil.

Na França, o jornal Le Monde explica que, como a Constituição brasileira não permite a extradição de seus nacionais, a Justiça italiana exigiu que o jogador cumprisse pena em seu país natal. O diário destaca a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que Robinho deve "pagar o preço da sua irresponsabilidade" por um crime "imperdoável".

O jornal Le Parisien lembra que Robinho foi formado no Santos, o mesmo clube do rei Pelé, para o qual tentou voltar em 2020, mas teve seu contrato rescindido por pressão de torcedores e patrocinadores devido à condenação por estupro, encerrando definitivamente sua carreira.

Já o diário francês 20 Minutes lembra que Justiça brasileira "rejeitou o pedido de suspensão da pena na quinta-feira", feito pela defesa de Robinho, e publicou uma foto na qual mostra o momento em que a Polícia Federal prende o ex-jogador.

Itália, Espanha e Reino Unido

Periódicos de outros países onde Robinho atuou também repercutiram a prisão do ex-atacante.

O jornal italiano La Gazzeta Dello Sport destaca que "após ser condenado por estupro na Itália, o STJ confirmou que a pena será cumprida em uma prisão paulista". No país, o ex-atacante defendeu o Milan entre 2010 e 2014.

O Marca, da Espanha, traz a seguinte manchete "Robinho preso no Brasil: vai cumprir nove anos no 'inferno na terra' por estupro". Em gramados espanhóis, Robinho jogou pelo Real Madrid por três temporadas, entre 2005 e 2008.

Com a manchete "Jogador brasileiro Robinho é preso após condenação por estupro", o inglês The Guardian destaca que "o ex-atacante do Manchester City foi levado sob custódia depois que um tribunal no Brasil decidiu que ele deveria cumprir uma sentença de nove anos por um crime cometido na Itália". Robinho passou uma temporada no clube inglês, entre 2008 e 2009.