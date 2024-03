Imagens de tiroteio em Moscou são "difíceis de assistir", diz Casa Branca

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca disse nesta sexta-feira que as imagens do tiroteio em casa de shows nos arredores da capital russa são "horríveis e difíceis de assistir".

Cerca de cinco homens armados, vestidos com roupas camufladas, abriram fogo com armas automáticas contra pessoas na casa de shows perto de Moscou, deixando um número desconhecido mortos e feridos, mostraram imagens de vídeo do local.

(Reportagem de Steve Holland)