Illy revela vencedores de prêmio por café sustentável

SÃO PAULO, 22 MAR (ANSA) - Os vencedores da 33ª edição do Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso, criado no Brasil há mais de 30 anos pela marca italiana illycaffè, foram revelados.

Criada em 1991, a honraria é a principal premiação do setor cafeeiro no Brasil e marcou o início do relacionamento direto entre a illy e os cafeicultores nacionais, mecanismo mais tarde expandido para outros países produtores.

Minas Gerais foi o principal destaque da premiação, pois três vencedores saíram do estado: Décio Bruxel (Cerrado Mineiro), Matheus Lopes Sanglard (Matas de Minas) e Flávio da Costa Figueiredo (Sul de Minas).

Além do reconhecimento, o trio ganhou uma viagem ao exterior para participar do próximo Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy, que terá 27 cafeicultores de nove países que forneceram grãos para o exclusivo blend illy.

A cerimônia de premiação ocorreu em São Paulo e os produtos de todos os participantes foram analisados por comissão composta por especialistas no setor.

Prêmio Ernesto Illy - Regional: Cerrado Mineiro 1º colocado - Décio Bruxel 2º colocado - Eduardo Pinheiro Campos Chapada de Minas 1ª colocada - Maria Cacilda Cester Arroyo 2º colocado - Luis Manuel Fachada Martins da Silva Matas de Minas 1º colocado - Matheus Lopes Sanglard 2º colocado - Raimundo Dimas Santana Sul de Minas 1º colocado - Flavio da Costa Figueredo 2º colocado - Renato Assis Moreira Centro Oeste 1º colocado - Marcio José Gremonesi 2º colocado - Gelci Zancanaro São Paulo 1ª colocada - Agropecuária da Pedra 2º colocado - João de Deus Tranquillini Região Sul 1º colocado - Luiz Roberto Saldanha Rodrigues Prêmio Ernesto Illy - Classificador do Ano: 1º colocado - Luiz Evandro Ribeiro (Sul de Minas) 2º colocado - Edenilson de Oliveira Cabral (Matas de Minas) 3º colocado - Ricardo Nogueira Coelho (Cerrado Mineiro) (ANSA).

