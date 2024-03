Ibovespa recua com Marfrig e B3 entre maiores quedas; Sabesp sobe

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa recuava nesta sexta-feira, com as ações da Marfrig e da B3 entre as maiores quedas, enquanto os papéis da Sabesp figuravam entre os destaques positivos após resultado com salto no lucro líquido do último trimestre de 2023.

Às 10h38, o Ibovespa caía 0,52%, a 127.487,99 pontos, ainda caminhando para um resultado positivo no acumulado da semana, com ganho de 0,59% até o momento. O volume financeiro somava 2,1 bilhões de reais.

De acordo com análise gráfica da Ágora Investimentos, o Ibovespa corrigiu parcialmente o movimento de alta sequencial dos últimos dias, respeitando a região dos 129.220 pontos como resistência e mantendo o viés de alta no curtíssimo prazo.

"Em caso de retomada do movimento de alta e rompimento da resistência, a próxima resistência se encontra em torno dos 130.630 pontos", estimaram os analistas em nota a clientes.

Em Wall Street, o S&P 500 rondava a estabilidade nos primeiros negócios, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro dos Estados Unidos marcava 4,2099%, de 4,271% na véspera.

DESTAQUES

- MARFRIG ON registrava queda de 3,79%, a 9,91 reais, após a National Beef Packing Company, uma das quatro maiores processadoras de carne bovina dos Estados Unidos, controlada pela brasileira, informar que suspendeu a produção em sua fábrica em Liberal, Kansas, pelo segundo dia consecutivo nesta sexta-feira.

- B3 ON caía 2,26%, a 12,12 reais, tendo no radar relatório de analistas do Bradesco BBI cortando a recomendação das ações para "neutra" e reduzindo o preço-alvo de 18 para 14 reais.

- SABESP ON avançava 3,58%, a 81,56 reais, após mostrar alta de 84,7% no lucro líquido no quarto trimestre, para 1,19 bilhão de reais, em um desempenho acima que o esperado pelo mercado sobre o mesmo período de 2022. Investidores continuam na expectativa acerca da privatização da companhia de saneamento básico paulista.

- EMBRAER ON subia 4,76%, a 32,37 reais, endossada por relatório de analistas do JPMorgan, que reiteraram a recomendação "overweight" para as ações e elevaram o preço-alvo dos papéis de 28 para 51 reais - excluindo a contribuição da Eve, fabricante de aeronaves elétricas controlada pela Embraer.

- MAGAZINE LUIZA ON recuava 2,01%, a 1,95 real, após o conselho de administração da varejista propor grupamento de ações na proporção de 10 para 1, o que será deliberado em assembleia geral extraordinária. A companhia também homologou aumento de capital de 1,5 bilhão de reais.

- CEMIG PN valorizava-se 0,91%, a 12,17 reais, após a companhia elétrica reportar lucro líquido de 1,88 bilhão de reais no quarto trimestre, um aumento de 34,1% em relação ao verificado em igual período do ano anterior, puxado por bons desempenhos da distribuidora de energia e da área de comercialização.

- VALE ON caía 0,65%, a 61,26 reais, mesmo com mais um dia de alta dos futuros do minério de ferro na China, onde o contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 1,50%, a 844 iuans (116,79 dólares) a tonelada, com um aumento semanal de 6,1%.

- PETROBRAS PN tinha variação negativa de 0,03%, a 35,69 reais, tendo como pano de fundo relatório de analistas do Itaú BBA elevando o preço-alvo das ações de 38 para 43 reais, enquanto reiteraram recomendação "market perform". No exterior, o barril de petróleo Brent tinha acréscimo de 0,22%.

- CPFL ENERGIA ON perdia 0,29%, a 34,31 reais, após divulgar um lucro líquido de 1,33 bilhão de reais para o quarto trimestre de 2023, queda de 3,5% na comparação anual, enquanto lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) alcançou 3,11 bilhões de reais, 18,2% abaixo do registrado um ano antes.

- ITAÚ UNIBANCO PN cedia 1,04%, a 33,88 reais, enquanto BRADESCO PN caía 0,28%, a 14,10 reais.