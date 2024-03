Homens armados matam pelo menos 40 pessoas em ataque a casa de shows perto de Moscou

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - Pelo menos 40 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas quando cinco homens armados vestindo roupas camufladas abriram fogo com armas automáticas contra pessoas na casa de shows Crocus City Hall, perto de Moscou, em um dos piores ataques na Rússia em anos.

Chamas puderam ser vistas no céu e uma coluna negra de fumaça saía do prédio, mostraram fotos e vídeos da Reuters.

A imprensa russa informou que ocorreu uma segunda explosão no local, e há relatos de que alguns dos agressores estavam se protegendo dentro do edifício.

O ataque aparentemente começou durante um show da banda “Picnic”.

“De repente, ouvimos barulhos atrás de nós. Tiros. Uma rajada de tiros, eu não sabia o que era”, afirmou à Reuters uma testemunha, que pediu para não ser identificada. “Um tumulto começou e todo mundo correu para a escada rolante. Todo mundo estava gritando, todo mundo estava correndo.”

O ataque ocorre dias depois de o presidente russo, Vladimir Putin, ser reeleito para um novo mandato de seis anos, e em meio à guerra russa contra a Ucrânia.

A agência de notícias estatal Tass disse que o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) anunciou que 40 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas no ataque.

Ainda não está claro quem são os homens que realizaram o ataque. Agências de notícias russas afirmaram que 70 ambulâncias e suas equipes foram enviadas ao local.

“Uma terrível tragédia ocorreu no Crocus City hoje”, disse o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin. “Aos parentes das vítimas, eu sinto muito.”

A Rússia endureceu a segurança em aeroportos e estações em toda a capital, uma vasta região urbana e que abriga 21 milhões de pessoas. Putin ainda não comentou o fato, mas o Ministério das Relações Exteriores afirmou que se tratou de um “sangrento ataque terrorista”.

“Toda a comunidade mundial é obrigada a condenar esse crime monstruoso”, afirmou a porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova.

Em um vídeo não verificado postado nas redes sociais, homens armados com armas automáticas são vistos disparando repetidamente contra civis desesperados, incluindo mulheres, que buscavam abrigo no que parecia ser a placa de entrada do Crocus City Hall.

Outro vídeo mostra várias pessoas caídas em poças de sangue do lado de fora da casa de shows. A Reuters não pôde verificar as imagens de forma independente.

Outro vídeo mostra os agressores atirando em pessoas na casa de shows.

A Casa Branca afirmou nesta sexta-feira que as imagens do massacre na capital russa são difíceis de serem assistidas.

“As imagens são terríveis e difíceis de se ver. Nossos pensamentos obviamente estão com as vítimas desse terrível ataque a tiros”, afirmou o porta-voz da Casa Branca, John Kirby.

A embaixada dos EUA na Rússia alertou neste mês que “extremistas” tinham planos iminentes de realizar um ataque em Moscou.

(Reportagem da Reuters)