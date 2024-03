Headset sem fio Pulse Elite para PS5 está em pré-venda no Brasil; conheça

Mais um acessório para PlayStation 5 chega ao Brasil: o headset sem fio Pulse Elite, que promete uma experiência de áudio imersiva e fiel. Ele será lançado no país no dia 7 de junho, e está em pré-venda por R$ 999,90.

Um dos diferenciais do novo acessório da Sony é o alto-falante com tecnologia de planar magnético - a mesma usada em estúdios profissionais -, para garantir que os sons dos jogos sejam ouvidos precisamente da forma que os desenvolvedores imaginaram. Funcionando em conjunto com o PlayStation Link (sistema de áudio sem fio do PS5), não há perdas, distorção ou atraso no áudio, segundo a empresa.

O recurso de cancelamento de ruído é aprimorado por inteligência artificial, que filtra os barulhos do ambiente.

"Por meio de inúmeros testes, foi possível perceber que os jogadores conseguem ouvir claramente e sem ruídos mesmo em meio a atividades cotidianas consideravelmente barulhentas, como passar aspirador de pó, ligar um ventilador ou abrir a janela em frente ao trânsito", afirma a Sony.

De acordo com a empresa, os protetores auriculares "permitem uma ampla variedade de movimentos, enquanto a alça de ajuste para cabeça fornece o conforto necessário durante as horas de uso".

Já o microfone é retrátil e ajustável, e pode ser silenciado a qualquer momento.

Imagem: Sony

Configuração no PS5

Ao conectar pela primeira vez o Pulse Elite ao console, por meio do adaptador USB PlayStation Link, é exibido um tutorial, com informações e orientações de uso. É possível personalizar as configurações do áudio 3D, ajustar o volume de voz que os parceiros de jogo irão escutar, e até criar um nome para o novo dispositivo.

Assim como já acontece nos fones de ouvido intra-auriculares Pulse Explore, dá para alternar o uso do headset entre o PS5, PlayStation Portal, PC e Mac, e também em dispositivos compatíveis com Bluetooth, como smartphones e tablets.

O Pulse Elite vem com um suporte para carregamento, que pode ser acoplado a superfícies como mesas e paredes, e um cabo de energia. Uma carga de bateria promete durar cerca de 30 horas de jogo.

