França cunha 24 milhões de moedas comemorativas para Paris-2024

A Casa da Moeda de Paris vai colocar em circulação em junho 24 milhões de moedas de dois euros com desenho da Torre Eiffel, para comemorar os Jogos Olímpicos programados para a capital, indicou a instituição nesta sexta-feira (22).

Quatro milhões destas moedas serão distribuídas aos alunos do ensino fundamental juntamente com um folheto pedagógico, informou à AFP o Ministério da Educação Nacional, que já recebeu as moedas.

Cada país da zona do euro pode cunhar até duas moedas comemorativas de dois euros por ano na face destinada ao desenho nacional, sem modificar a outra face, comum a todos os membros.

Além destas moedas de circulação normal, a Casa da Moeda de Paris, responsável por fabricar as medalhas Paris-2024, vai cunhar outras moedas de dois euros de coleção e de "qualidade numismática", mas em quantidades menores.

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris estão programados de 26 de julho a 8 de setembro.

etr-asm-tjc/eg/aa/mvv

© Agence France-Presse