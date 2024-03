Forças de segurança russas 'procuram' autores do atentado em Moscou

As forças de segurança russa informaram, nesta sexta-feira (22), que estão "procurando" os autores do sangrento ataque armado cometido nesta sexta em uma sala de concertos em um subúrbio de Moscou.

"Unidades especiais da Guarda Nacional russa [Rosgvardia] operam no local do atentado terrorista no Crocus City Hall. Estão procurando os criminosos e realizam a evacuação dos cidadãos", informou a corporação pelo Telegram.

bur/fjb/js/sag/mvv

© Agence France-Presse