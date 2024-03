EUA reabre escritório migratório na capital de Honduras

Os Estados Unidos vão reabrir um escritório em Tegucigalpa para processar pedidos de refúgio e reagrupamento familiar, informou, nesta sexta-feira (22), a agência que supervisiona a migração no país.

Em um comunicado, os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) anunciaram que o gabinete ficará responsável pelas entrevistas, pelo processo de reagrupamento com familiares já residentes no país, pela coleta de impressões digitais e pela detecção de fraudes, incluindo a verificação de documentos.

Estará localizado dentro da embaixada dos Estados Unidos em Honduras e o serviço só estará disponível mediante agendamento.

A reabertura do escritório local em Tegucigalpa, mais de dez anos após o seu fechamento, "faz parte do nosso compromisso com os esforços da administração" do presidente Joe Biden e da sua vice-presidente Kamala Harris "para facilitar caminhos legais, seguros e ordenados e cumprir a nossa missão humanitária", disse o diretor do USCIS, Ur M. Jaddou, citado no comunicado.

"Faz parte de um esforço para expandir a presença do USCIS fora dos Estados Unidos, a fim de apoiar essa missão de maneira mais eficaz", acrescentou.

O governo Biden criou uma série de "vias legais" para migrar para os Estados Unidos, como marcar consulta por meio de um aplicativo de celular (CBP One), realizar os trâmites nos países por onde passam os migrantes ou solicitar autorizações humanitárias e de reagrupamento familiar.

Será o nono escritório internacional do USCIS, depois dos de Pequim e Guangzhou (ambos na China), Cidade da Guatemala, Havana, Cidade do México, San Salvador, Nairóbi e Nova Délhi.

