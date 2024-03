Diplomacia russa denuncia "ataque terrorista sangrento" em casa de show que deixou dezenas de mortos

Um tiroteio seguido de um incêndio na sexta-feira (22) na sala de espetáculos Crocus City Hall, nos subúrbios de Moscou, deixou ao menos 40 mortos e 100 feridos, de acordo com as forças de segurança (FSB) citadas pela imprensa russa. A diplomacia do país denunciou "um ataque terrorista sangrento". Kiev nega envolvimento.

"Pessoas desconhecidas abriram fogo contra Crocus City Hall", disseram os serviços de emergência à agência estatal TASS. A agência Ria Novosti mencionou "disparos de armas automáticas".

"O balanço preliminar do ataque terrorista no complexo Crocus City Hall é atualmente de 40 mortos e mais de 100 feridos", afirmou o FSB.

"Uma terrível tragédia ocorreu hoje na Crocus City. Apresento minhas condolências aos familiares dos mortos", declarou o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin.

O incidente, cuja natureza exata ainda não foi esclarecida, ocorreu em uma casa de shows localizada em Krasnogorsk, um subúrbio nos arredores do noroeste da capital russa.

De acordo com a imprensa da Rússia, os agressores atiraram e logo após começou um grande incêndio. Pessoas camufladas invadiram a sala antes de abrir fogo e jogar "uma granada ou bomba incendiária, que causou um incêndio", disse um jornalista da Ria Novosti.

O ataque ocorreu durante uma apresentação da banda de rock russa Piknik, cujos membros foram retirados do local, informou a TASS. Segundo estimativas, cerca de 200 pessoas ainda estão retidas no local, incluindo crianças.

Imagens de homens "barbudos e treinados"

Os canais de notícias Telegram Baza e Mash publicaram vídeos mostrando grandes nuvens de fumaça preta e chamas saindo do prédio que abriga a casa de shows. Eles também divulgaram imagens mostrando dois homens armados avançando pelo corredor, com pelo menos um homem no chão, perto da entrada. Outras imagens mostram espectadores escondidos atrás de assentos ou deixando a sala.

Nas redes sociais, as imagens que circulam são violentas. Do lado de fora, o telhado do prédio foi destruído pelas chamas e, do interior, são compartilhadas imagens de corpos ensanguentados no chão.

Nas imagens, também é possível ver uma multidão subindo as escadas e espectadores tentando se esconder atrás de poltronas.

Em imagens de câmeras de vigilância divulgadas, aparecem homens armados e vestidos de preto. Segundo depoimentos recolhidos pela imprensa local, eram "quatro homens barbudos e visivelmente treinados".

"Um ataque terrorista sangrento"

A diplomacia do país denunciou "um ataque terrorista sangrento". "Toda a comunidade global deve condenar este crime hediondo!", acrescentou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, no Telegram.

A Casa Branca afirmou que está "pensando nas vítimas do terrível ataque" numa casa de shows em Moscou, informou um porta-voz, referindo-se a "imagens horríveis e difíceis de ver".

"Não posso dar mais detalhes", disse também John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, afirmando que os Estados Unidos procuram "obter mais informações".

Kiev afirmou pouco depois do ataque que "não tem absolutamente nada a ver" com o tiroteio - que o conselheiro da presidência ucraniana Mykhaïlo Podoliak descreveu como "ato terrorista". "Sejamos claros: a Ucrânia não tem absolutamente nada a ver com estes acontecimentos", assegurou Podoliak no Telegram.

(Com AFP)