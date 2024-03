Deficit zero depende da economia e de aprovações no Congresso, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em coletiva nesta sexta-feira que atingir a meta de déficit público zero em 2024 depende da economia e da aprovação de projetos no Congresso.

O que ele disse

Haddad disse que a meta de déficit zero no ano dependente do desempenho da economia, e que está otimista com esse ponto. Ele destacou que o Banco Central aprovou mais um corte de 0,5% na Selic essa semana, e disse que os cortes devem continuar nas próximas reuniões. Também destacou que as projeções de inflação estão dentro da banda e os dados de emprego estão positivos, o que aumenta a arrecadação.

O déficit também depende da aprovação de medidas no Congresso, disse. Ele criticou mais uma vez o Perse, programa de apoio ao setor de eventos. Haddad citou dados divulgados pela Receita federal, que indicam que a renúncia fiscal gerada pelo programa chegou a R$ 32 bilhões, "muito acima do projetado em cinco anos".

O ministro citou ainda o bloqueio de bens na Justiça de R$ 1 bilhão sob suspeita de lavagem de dinheiro utilizando o Perse. "As pessoas aprendem a burlar um programa mal desenhado, que foi o caso desse programa. Muito mal desenhado, com brechas absurdas. Não podemos conviver com esse tipo de brecha".

Ele citou ainda a decisão do STF sobre a revisão da vida toda. "São 480 bilhões que vão sair do risco fiscal", disse. Nosso quadro de riscos judiciais estava na casa de R$ 1,1 trilhão, o que herdamos do governo anterior, reduzimos à metade os riscos judiciais. Isso demonstra uma capacidade de diálogo e penso que o judiciário está adotando uma atitude mais consequencialista, o que concorre para o equilíbrio das contas no longo prazo", disse.