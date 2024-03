Defesa denuncia 'desaparecimento' de colaboradores de opositora venezuelana detidos

Os dois colaboradores da opositora venezuelana María Corina Machado que foram detidos por supostos atos conspiratórios não tiveram acesso a seus advogados, denunciou nesta sexta-feira (22) a própria defesa, que não tem informação sobre o local e as condições de reclusão.

"Eles estão em desaparecimento forçado", disse à AFP o advogado Omar Mora Tosta, que os representa. "Embora o promotor tenha informado sobre sua detenção, nós não sabemos onde estão detidos, percorrermos todos os locais de reclusão do Sebin [serviço de inteligência], Dgcim [contrainteligência] e nos dizem que eles não estão ali".

Os dirigentes Henry Alviárez e Dignora Hernández foram detidos na quarta-feira, um dia antes do início do período de inscrição de candidaturas para as eleições presidenciais de 28 de julho, nas quais o presidente Nicolás Maduro buscará um terceiro mandato.

O Ministério Público venezuelano relacionou os dois colaboradores com um suposto plano com "ações desestabilizadoras" para "forçar" a habilitação de María Corina Machado, que está proibida de exercer cargos públicos por 15 anos.

Desde o início do ano, o governo denunciou supostos planos conspiratórios e de assassinato de Maduro, que levaram à detenção de cerca de 40 pessoas, incluídos sete colaboradores de Machado, que negou as acusações. Outros sete são solicitados pela Justiça.

Alviárez e Hernández também não tiveram contato com seus familiares, segundo seu advogado, que teme que eles sejam apresentados com defesa pública, como já ocorreu em outros casos de "presos políticos".

"E hoje [sexta-feira] vence o prazo constitucional de 48 horas para que sejam apresentados em um tribunal", indicou.

Machado denuncia a existência de uma "repressão brutal" à sua equipe, que coincide com a pressão que a oposição tem para definir um candidato que possa representá-la nas eleições.

"O país atento, minuto a minuto", escreveu Magalli Meda, braço direito de Machado e solicitada pela Justiça. "As decisões corretas vão nos levar a esse abraço em família que tanto queremos".

O período para a inscrição das candidaturas vence na segunda-feira.

