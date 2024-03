Da loja de roupas ao ensino de empreendedorismo, conheça Isabela Matte

Aos 18 anos, Isabela Matte já era uma empreendedora com um negócio de sucesso há 6 anos. Na adolescência, ela transformou o desejo de ser aceita e bem vista por seus colegas em uma loja de roupas. Ao lado da mãe, Isabela comprava retalhos de roupas para fazer as peças que imaginava em uma costureira.



As roupas despertaram o interesse de outras meninas. Graças à demanda, a família começou a administrar um negócio que cresceu e existiu por 10 anos, até 2024, após três anos de preparo para fechar a loja. O que mudou, principalmente, não foi só o mercado, mas quem Isabela era e quem ela pretendia ser.

Foram 4 anos de experimentação. Eu me descobri escrevendo um livro, ministrando palestras, disse sim para muitas palestras. Eu descobri que eu estou aqui para ensinar o que eu sei. Eu descobri muitas áreas que não eram aquela Isabela



A loja transformou Isabela Matte em uma marca maior que as peças de roupa. Da força que construiu no varejo, ela despertou o interesse de novos mercados, como a produção de conteúdo para publicidade; Construiu novos interesses a partir dos 19 anos e se encontrou na carreira de empreendedora e professora com a Imatize, sua empresa de ensino de marketing e empreendedorismo digital.

No videocast Divã de CNPJ com Facundo Guerra, Isabela conta sua trajetória, recomeços e novos rumos.



