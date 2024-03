Corpos de 65 migrantes são encontrados em vala comum na Líbia, diz organização

Pelo menos 65 corpos de migrantes foram descobertos em uma vala comum no sudoeste da Líbia, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) na rede social X nesta sexta-feira.

A OIM disse em comunicado que as circunstâncias da morte e as nacionalidades dos migrantes são desconhecidas "mas acredita-se que eles morreram ao serem contrabandeados pelo deserto".

A Líbia tornou-se uma rota de trânsito para migrantes que fogem de conflitos e da pobreza para a Europa após a derrubada de Muammar Gaddafi em uma revolta apoiada pela Otan em 2011.

Em publicação não verificada no Facebook, o Departamento de Investigação Criminal do Ministério do Interior em Trípoli divulgou na quarta-feira imagens registradas com drones de uma área deserta com marcas brancas e fita amarela ao redor dos restos de corpos com números.

O departamento disse que os corpos foram encontrados no vale de al-Jahriya, na cidade de Al Shuwairf, cerca de 421 km ao sul de Trípoli.

O departamento disse que após coleta de amostras de DNA, todos os corpos foram enterrados em um cemitério, sob instruções do procurador-geral de câmara de apelações na cidade de Gharyan.