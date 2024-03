Controlador fará aporte de R$250 mi na Alliança Saúde até 2ª-feira

SÃO PAULO (Reuters) - A Alliança Saúde anunciou nesta sexta-feira que seu acionista controlador se comprometeu a realizar novo aporte na companhia, desta vez no valor de 250 milhões de reais, até a próxima segunda-feira, segundo fato relevante ao mercado.

O controlador, Lormont Participações, já havia aportado 200 milhões de reais na empresa no passado e com o novo investimento a Alliança Saúde fará um aumento de capital de 450 milhões de reais, com data a ser marcada após definição do preço das ações.

(Por Alberto Alerigi Jr.; )