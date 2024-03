'Um ano e afio de vez em quando': por que estas facas fazem tanto sucesso?

Quem cozinha já sabe que um dos principais instrumentos para cozinhar é a faca. Aliás, um bom cozinheiro sabe ainda que, para cada função, é necessário usar um tipo diferente de faca —uma para desossar carnes, por exemplo, tem tamanho e espessura diferente de uma usada para cortar legumes. Por isso, um kit completo é uma boa pedida para quem precisa realizar tarefas na cozinha no dia a dia.

O jogo de facas Plenus, da Tramontina, atende bem essa necessidade. São nove modelos diferentes, feitas de aço inoxidável, duráveis e fáceis de limpar. Já os cabos delas são feitos de polipropileno, um material que é resistente à umidade (bem mais que madeira, por exemplo), tem textura antiderrapante, proporcionando aderência e garantindo mais precisão no corte. Veja o que mais ele tem de bom e o que diz quem já comprou:

O que esse kit tem de bom?

Conjunto inclui cutelo, faca para legumes, faca para tomate, faca Santoku (para picar e fatiar alimentos), faca para churrasco e frutas, faca para tornear, faca para desossar, faca para pão e faca estilo "chef";

Lâminas submetidas a tratamento térmico, oferecendo maior durabilidade;

Cutelo com lâmina de 1,8 mm de espessura;

Facas para desossar, Santoku, pão e chef com lâmina de 1,2 mm de espessura;

Facas para tornear, legumes, churrasco/frutas e tomate com lâmina de 1,1 mm de espessura.

O que diz quem comprou?

Na Amazon, parceira do UOL, o jogo de facas tem nota 4,9 (sendo 5 o valor máximo) e mais de 22,9 mil avaliações. Confira alguns comentários:

Conjunto de facas muito bom, bom acabamento, ótima pegada e excelente fio de corte. Já faz quase um ano que comprei este conjunto, mas só agora estou avaliando. Minha experiência foi extremamente positiva, facas de qualidade, preço muito bom. Estão impecáveis, só lavo normalmente a cada uso e afio de vez em quando, então estão perfeitas! Quem reclamou, é porque não sabe usar as facas!

DarkSyrius

Para quem quer adquirir várias facas de uma só vez e não quer gastar muito, esse é um bom conjunto de facas. Não tem a melhor qualidade do mundo, mas, pelo preço, vale a pena. Eu só senti falta no conjunto de um garfo trinchante.

Alexandre Perisse Nobili

Conjunto completo, com facas de qualidade e bem afiadas. Estamos usando há algum tempo e não perdeu o fio.

Fernando

O custo-beneficio é ótimo, pois uma faca já sai o preço do kit. As facas são muito boas, bem afiadas. Precisava de faca para cortar carne, e serviu perfeitamente, sem falar as facas de fruta e legumes que ajudam muito. Só é preciso tomar cuidado onde deixar e ao manusear, pois são bem afiadas.

Tamara

Material superbem afiado de qualidade top! Sem palavras, porque foi uma compra 100% maravilhosa.

Alessandra Silveira

Pontos de atenção

Entre as reclamações estão o tamanho das facas e a perda de corte. Veja alguns opiniões:

Esperava que as facas fossem maiores, em especial o cutelo. Todos de tamanho pequeno. Me arrependi da compra!

Rebeca Eloy de Melo Moraes

As facas são fortes e duráveis, mas perdem o corte rápido. Toda hora tenho que amolar.

Adriana Azevedo

