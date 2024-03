Congresso dos EUA busca aprovar pacote de gastos de US$ 1,2 tri para evitar paralisação

Por Richard Cowan

WASHINGTON (Reuters) - A Câmara dos Deputados e o Senado dos Estados Unidos tentarão nesta sexta-feira evitar uma paralisação do governo à meia-noite, aprovando um projeto de lei de 1,2 trilhão de dólares que mantenha o financiamento do governo até setembro.

Caso tenham sucesso, o esforço encerrará uma batalha de mais de seis meses sobre o escopo dos gastos de Washington para o ano fiscal que começou em 1º de outubro. Se não conseguirem, as agências federais iniciarão uma paralisação parcial, dispensando milhares de funcionários em todo o país e no exterior.

"Esse projeto de lei financia nossas maiores prioridades de segurança nacional", disse a presidente do Comitê de Apropriações da Câmara, a republicana Kay Granger, em um comunicado na quinta-feira, elogiando o acordo bipartidário.

Granger estava se referindo principalmente ao financiamento de 886 bilhões de dólares do Departamento de Defesa incluído no projeto de lei de 1.012 páginas, que também abrange órgãos que vão desde o Departamento de Segurança Interna, Receita Federal e Departamento de Justiça até os Departamentos do Tesouro e de Estado.

O financiamento aumentará a crescente dívida pública, que agora totaliza quase 34,6 trilhões de dólares.

Mas nem todos os republicanos estavam entusiasmados com o projeto de lei.

"Ele gasta 5,5 milhões de dólares por palavra, financia totalmente e dá continuidade à crise fronteiriça de Biden, e está repleto de earmarks radioativos", disse o grupo parlamentar conservador House Freedom Caucus.

Earmarks são pedidos de gastos especiais solicitados por membros individuais do Congresso, geralmente projetos de obras públicas para seus Estados ou distritos de origem.

Ainda não se sabe se os republicanos radicais do Senado tentarão atrasar a aprovação do projeto de lei exigindo o debate de uma série de emendas.

Enquanto isso, um assunto separado e controverso sobre recursos está fervendo no Congresso, onde seus líderes, com exceção do presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson, estão pedindo urgentemente a aprovação final de um pacote de assistência de segurança de 95 bilhões de dólares aprovado pelo Senado para Ucrânia, Israel e Taiwan.

Alguns republicanos estão hesitando em continuar apoiando a Ucrânia em sua guerra contra os invasores russos.

Embora os conservadores tenham conseguido fazer com que o Congresso e o presidente Joe Biden concordassem com alguns cortes de gastos no ano fiscal de 2024, eles esperavam cortes muito mais profundos. Sua insatisfação no ano passado levou à histórica destituição do presidente da Câmara Kevin McCarthy em outubro. As brigas políticas subsequentes dos republicanos paralisaram a Câmara por três semanas, enquanto eles buscavam um substituto.