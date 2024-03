Confiança empresarial alemã melhora em março, diz Ifo

Por Maria Martinez

BERLIM (Reuters) - A confiança das empresas alemãs melhorou em março e superou as expectativas, segundo uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira, embora provavelmente não o suficiente para evitar que a maior economia da Europa caia em outra recessão.

O instituto Ifo disse que seu índice de clima empresarial ficou em 87,8, em comparação com uma leitura de 86,0 prevista pelos analistas em uma pesquisa da Reuters.

"A economia alemã está vislumbrando uma luz no horizonte", disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

As expectativas das empresas ficaram muito menos pessimistas em março e as avaliações da situação atual dos negócios também melhoraram, segundo a pesquisa.

"O forte ganho no clima empresarial do Ifo nos dá esperança", disse Joerg Kraemer, economista-chefe do Commerzbank.

Ele disse que o efeito dos aumentos maciços dos juros e dos preços de energia está começando a desaparecer.

"Entretanto, o fim da recessão no semestre de verão (no Hemisfério Norte) não deve ser confundido com uma recuperação genuína", alertou Kraemer.

A Alemanha deve entrar em outra recessão técnica no primeiro trimestre deste ano, depois que sua economia encolheu 0,3% no último trimestre do ano passado.

O governo espera que a economia cresça 0,2% neste ano, uma vez que a demanda global fraca, a incerteza geopolítica e a inflação persistentemente alta diminuem as esperanças de uma rápida recuperação.