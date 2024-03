Com operação-padrão, BC divulgará Focus na próxima terça e fluxo cambial na quinta-feira

Com a continuidade da operação-padrão dos servidores do Banco Central (BC), as divulgações do Relatório de Mercado Focus e do fluxo cambial serão novamente adiadas na semana que vem, informou o BC.

A Focus será publicada na próxima terça-feira, 26, às 8h30 (de Brasília), em vez de segunda, como ocorre regularmente.

Já as informações do fluxo cambial serão divulgadas na quinta-feira, 28, da semana que vem, às 14h30, e não na quarta-feira.