Cinco pessoas da mesma família morrem em grave acidente em rodovia de GO

Um grave acidente entre um carro e uma caminhonete provocou a morte de cinco pessoas da mesma família na BR-452, em Goiatuba (GO), na noite de ontem.

O que aconteceu

As vítimas fatais são o pai, de 43 anos, a mãe, de 37, um adolescente, de 14, e dois meninos de 11 e 9 anos. Família retornava da cidade de Maurilândia, onde foram a um supermercado, e estavam próximo à propriedade em que moravam quando o carro deles colidiu de frente com uma caminhonete, que vinha na pista contrária.

Corpos foram retirados com ajuda dos Bombeiros. Vítimas ficaram presas às ferragens, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal). O Samu foi acionado para prestar socorro, mas as vítimas não resistiram e os óbitos foram confirmados no local do acidente. Corpos foram levados ao IML.

Os dois homens que estavam na caminhonete foram socorridos. Segundo a PRF, eles foram encaminhados para o Hospital Santa Helena de Goiás. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde deles.