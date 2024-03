Chuva no RJ: deslizamento em Petrópolis deixa 3 mortos; há 2 desaparecidos

A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, está em estado de alerta com as intensas chuvas que atingem a região desde a quinta-feira (21). Um deslizamento no bairro Independência, nesta sexta-feira (22), deixou três pessoas mortas.

O que aconteceu

Os bombeiros ainda buscam por outras duas pessoas vítimas do desabamento, informou o Comitê de Chuvas do RJ. Outras quatro pessoas foram resgatadas com vida.

A operação de buscas conta com quarenta militares especializados em salvamento em desastres. Cães farejadores do Corpo de Bombeiros auxiliam a ação.

A Defesa Civil do município contabilizou 109 registros de ocorrências por conta da chuva desde quinta até às 19h45 desta sexta, sendo 75 deslizamentos. Houve registros de deslizamento nos bairros Araras, Independência, São Sebastião, Itamarati, Quitandinha, Estrada da Saudade e Castelanea.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi para a cidade na noite desta sexta-feira (22). "Corpo de Bombeiros está 100% mobilizado lá. Estamos levando mais equipes. Determinei também que a Secretaria de Desenvolvimento Social, que ela mande kits de limpeza, kits de higiene", disse em vídeo publicado no X.

Já choveu mais de 200 milímetros na cidade, destacou o governador. "Você que está em um lugar seguro, evite sair de casa. E você que está em um local de risco ou que ouviu a sirene, procure um lugar seguro para você ficar", acrescentou.

Estou a caminho de Petrópolis para acompanhar ainda mais de perto o impacto das chuvas na cidade.



O Corpo de Bombeiros já está atuando no local, inclusive com o auxílio dos cães farejadores auxiliando nas buscas.



Peço a população que estiver em lugar seguro que fique em casa. pic.twitter.com/dSYbAKDYqr -- Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) March 22, 2024

Petrópolis em alerta

Vídeos mostram vias alagadas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram ruas tomadas pela água na cidade.

Petrópolis está em alerta. A Defesa Civil alterou o estágio de atenção do município para "Alerta", e o Governo do Rio de Janeiro anunciou que o "risco hidrológico e geológico muito alto na cidade de Petrópolis". A cidade deve continuar enfrentando enchentes, inundações, alagamentos e deslizamentos.

Sirenes de emergência soaram duas vezes. A Prefeitura de Petrópolis acionou as sirenes de emergência duas vezes no primeiro distrito, nas localidades de São Sebastião, Vila Felipe, Dr. Thouzet, Independência e 24 de Maio.

Uma casa desabou em Nilópolis, na região metropolitana. Segundo o Comitê de Chuvas do RJ, uma pessoa foi resgatada com vida dos escombros.

Já em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, um homem morreu depois de ser atingido por um raio no Pontal do Atalaia.

Cuidados que população deve tomar

Defesa Civil orienta população. Em coletiva de imprensa, a Defesa Civil Nacional e o Ministério da Integração indicaram cuidados que a população das áreas afetadas deve tomar:

Obedeça sirenes, deixar sua casa caso seja pedido e seguir orientações de autoridades. Vale o mesmo para carros de som e mensagens de SMS.

Obedeça ordens de autoproteção e pense na vida em primeiro lugar.

Envie seu CEP para o número 40199 e receba alertas da Defesa Civil em seu celular.

Entre em contato com a Defesa Civil local para se informar quais são os refúgios mais próximos e sobre riscos.

Busque abrigo em áreas seguras e aguarde até que a chuva pare.

Evite atravessar regiões alagadas. A exposição e o contato com a água contaminada podem causar doenças como hepatites virais, leptospirose, diarreias e verminoses.

Se informe em fontes oficiais. Leia a cartilha de deslizamentos da Defesa Civil e a de enchentes do Ministério da Saúde.