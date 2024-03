Casa Branca diz que não incentiva e nem permite que Ucrânia faça ataques dentro da Rússia

WASHINGTON (Reuters) - A Casa Branca disse nesta sexta-feira que não incentivou ou permitiu que a Ucrânia promova qualquer ataque dentro da Rússia.

O porta-voz da Casa Branca, John Kirby, preferiu não comentar reportagem do Financial Times segundo a qual os Estados Unidos haviam pedido à Ucrânia que interrompesse os ataques à infraestrutura de energia russa, alertando Kiev que os ataques de drones poderiam provocar retaliação e aumentar os preços globais do petróleo.

Afirmou, no entanto, que Washington tem uma política de longa data de não incentivar as forças ucranianas a realizar ataques dentro da Rússia.

(Reportagem de Steve Holland)