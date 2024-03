Cardozo: Qualquer tumulto na investigação favorece defesa de Bolsonaro

O ex-ministro da Justiça Eduardo Cardozo afirmou no UOL News desta sexta (22) que o tumulto causado pelo vazamento de gravações do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, é benéfico ao ex-presidente da República. Os áudios dão a entender que ele teria sido pressionado no processo de delação premiada.

Esta situação favorece os investigados, porque todo tumulto numa investigação favorece quem já está de calças curtas sendo pego. A Polícia Federal, o Ministério Público, se mantiverem a posição deles firmemente terão que abrir uma apuração para saber que diabos aconteceu. E eu não posso considerar como válida essa delação em momento algum. Agora, de uma forma ou de outra, se cair essa delação, ele (Mauro Cid) perde todas as vantagens. Mas, se ficar caracterizada uma má-fé dele, ou seja, que ele estava tentando criar, a mando de alguém, confusão no inquérito, pode configurar, novamente, a prisão preventiva dele. Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça

De acordo com o ex-ministro do governo Dilma Roussef (2010-2016), se ficar caracterizada que houve manipulação nessas gravações, a prisão preventiva será configurada.

Se houver tentativa de quem quer que seja, tentativa de interferir na investigação configura caso de prisão preventiva. Se é de Bolsonaro, um filho, um amigo, se Cid fala que foi ameaçado, obrigado a fazer isso e quem ameaçou foi fulano, esse fulano pode ser preso preventivamente a critério e avaliação o ministro Alexandre de Moraes. Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça

Eduardo Cardozo afirmou ainda que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), agiu corretamente ao chamar Mauro Cid para esclarecer o caso dos áudios: se ele mentiu, por que o fez, ou se foi realmente intimidado.

Aí (se foi intimidado), a delação tem que ser anulada sim. Mas não as provas. Aquilo que ele produziu de fato será investigado. Se ele produziu provas de colaboração será investigado. O que cairá será a condenação, ele não terá mais benefício nenhum do que negociou. Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça

