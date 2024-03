Cachorros são capazes de entender humanos, afirma novo estudo

Até agora, a ciência não conseguia responder com precisão se os cães eram realmente capazes de entender o significado das palavras que lhes são ditas, mas uma nova pesquisa divulgada nesta sexta-feira (22) mostrou avanços acerca do tema.

Publicado na revista científica Current Biology, o estudo sugere que a memória dos cães é ativada ao ouvir os nomes de seus brinquedos favoritos.

"Não é tão evidente que os cães saibam o que é uma 'bola'", explicou à AFP a coautora, Lilla Magyari, da Universidade Eotvos Lorand na Hungria.

Com algumas exceções famosas, esses animais têm se saído mal em testes de laboratório nos quais são exigidos para buscar objetos após ouvirem seus nomes.

Vários especialistas argumentaram que eles não são motivados pelo que é dito, mas na maneira e momento em que é dito, e que reagem a sons específicos com um comportamento aprendido.

- Ondas cerebrais -

Em Budapeste, no laboratório de Magyari, ela e seus colegas aplicaram a 18 cães uma técnica não invasiva de imagens cerebrais.

Para o teste foi necessário colocar eletrodos nas cabeças dos animais, a fim de monitorar as atividades cerebrais.

Seus donos pronunciaram diferentes palavras para os brinquedos com os quais estavam mais familiarizados. "Kun-kun, olhe, a bola!", disseram a um deles, por exemplo, e então mostravam um objeto correspondente a palavra e outro não correspondente.

Após analisar as gravações, a equipe encontrou diferentes padrões cerebrais quando os objetos coincidentes ou não com as palavras associadas eram mostrados aos cães.

Essa configuração experimental é aceita como evidência de "processamento semântico" ou compreensão do significado de algo, até mesmo por humanos.

"Descobrimos que funcionou em 14 cães, o que demonstra que o efeito que observamos a nível do grupo não se deve apenas a alguns cães excepcionais", explicou à AFP Marianna Boros, outra coautora do estudo.

- Caso encerrado? -

Holly Root-Gutteridge, especialista em comportamento canino da Universidade de Lincoln, na Inglaterra, que não participou da pesquisa, disse à AFP que a capacidade de buscar brinquedos específicos pelo nome era anteriormente considerada uma qualidade "genial" em um cão.

O novo estudo "mostra que toda uma gama de cães aprende os nomes dos objetos em termos de resposta cerebral, mesmo que não o demonstrem comportamentalmente", observou, acrescentando que isso constitui "outro golpe na ideia de que os humanos possuem qualidades absolutamente excepcionais".

O artigo "fornece mais evidências de que os cães podem entender as vocalizações humanas muito melhor" do que era considerado, acrescentou o cientista cognitivo da Universidade da Califórnia em San Diego, Federico Rossano.

Mas nem todos os especialistas mostraram o mesmo entusiasmo. O especialista em comportamento canino da Universidade Estadual do Arizona, Clive Wynne, disse à AFP que estava "dividido" sobre as descobertas.

"Acho que o artigo falha quando quer fazer uma afirmação geral de que demonstraram o que chamam de 'compreensão semântica' nos cães", apontou.

"Pavlov ficaria surpreso com esses resultados?" perguntou, referindo-se ao famoso cientista russo que demonstrou que os cães podiam ser condicionados a salivar quando ouviam um sino que indicava a hora da comida. "Eu não acho", respondeu.

ia/bjt/st/dg/nn/ms/aa

© Agence France-Presse