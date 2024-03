Brasileira é eleita melhor chef mulher do mundo

SÃO PAULO, 22 MAR (ANSA) - A brasileira Janaína Torres Rueda, de 49 anos, conquistou o prêmio de melhor chef mulher do mundo de 2024.

A paulistana recebeu o prestigiado reconhecimento do "The World's 50 Best Restaurants, que é um dos principais prêmios da gastronomia mundial.

Rueda, que é chef e sócia de estabelecimentos como Dona Onça, Hot Pork, Sorveteria do Centro e da Merenda da Cidade, já tinha sido eleita a melhor chef mulher da América Latina no ano passado.

"Janaína é uma fenômeno multitarefa. Ela não lidera apenas a cozinha da popular A Casa do porco, mas também supervisiona uma série de outro locais, além de fazer campanha sobre questões como educação alimentar, acessibilidade ao restaurantes e inclusão social", afirmou o prêmio sobre a chef. (ANSA).

