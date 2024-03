Brasil extradita italiano preso com 'rei da cocaína'

REGGIO CALABRIA, 22 MAR (ANSA) - Acusado de ligação com a máfia, Vicenzo Pasquino, preso pelo Brasil em maio de 2021 em uma residência em João Pessoa, na Paraíba, foi extraditado para a Itália, informou a imprensa do país europeu nesta sexta-feira (22).

De acordo com os relatos, a extradição foi realizada pela Polícia Federal do Brasil, que entregou Pasquino ao Serviço de Cooperação Policial Internacional.

A chegada à Itália ocorreu graças a colaboração entre órgãos diplomáticos e judiciais dos dois países, com a coordenação da Diretoria Nacional Antimáfia e Antiterrorismo.

Segundo a polícia italiana, Pasquino, 33 anos, seria ligado a um braço da 'ndrangheta, a máfia calabresa, no noroeste da Itália, e foi condenado em janeiro de 2022 a 17 anos de prisão por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Ele também é alvo da investigação "Eureka" da Direção Distrital Antimáfia (DDA) de Reggio Calabria sobre suposto tráfico internacional de drogas.

O italiano foi detido na Paraíba ao lado de Rocco Morabito, conhecido como "rei da cocaína" e extraditado pelo Brasil em junho de 2022. Pasquino representava um clã da 'ndrangheta em território brasileiro, o Nirta Versu, de San Luca, na Calábria.

Recentemente, a DDA de Reggio Calabria solicitou seu indiciamento porque, conforme a acusação, "durante o período de sua clandestinidade no Brasil ele manteve contato com os fornecedores de cocaína na América do Sul, estabeleceu novos canais de abastecimento e organizou importações para a Itália".

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.