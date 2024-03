Bradesco BBI corta recomendação de B3 para "neutra"

(Reuters) - Analistas do Bradesco BBI cortaram a recomendação das ações da B3 para "neutra" e reduziram o preço-alvo dos papéis de 18 para 14 reais, conforme relatório enviado a clientes.

Otavio Tanganelli e equipe também diminuíram a previsão para o lucro líquido da empresa de infraestrutura de mercado financeiro neste ano em 10%, a 4,8 bilhões de reais, atribuindo a decisão principalmente a volumes aquém das expectativas.

Eles ainda embutiram no modelo um custo de capital ligeiramente mais alto e citaram maior incerteza relacionada à concorrência e à velocidade de 'turnover' (giro de mercado) estrutural, conforme o relatório com data de quinta-feira.

Na visão da equipe do Bradesco BBI, as ações oferecem um potencial de valorização limitado no curto prazo, com múltiplos (de cerca de 14,6 vezes o preço/lucro 2024) que não sugerem uma assimetria risco versus retorno favorável.

Às 10:58, os papéis da B3 recuavam 1,37%, a 12,23 reais, entre as maiores quedas do Ibovespa, que cedia 0,38%. No pior momento, chegaram a 12,03 reais.

(Por Paula Arend Laier)