Bolsas da Europa ampliam ganhos de ontem, após dados animadores e de olho em autoridades de BCs

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 22/03/2024 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta modesta na manhã desta sexta-feira, ampliando ganhos de ontem, enquanto investidores avaliam dados econômicos mais animadores da região e monitoram comentários de autoridades sobre política monetária.

O índice Ifo de sentimento das empresas alemãs subiu mais que o esperado em março, para 87,8 pontos, segundo pesquisa divulgada há pouco. Já no Reino Unido, as vendas no varejo ficaram estáveis na comparação mensal de fevereiro, surpreendendo analistas que previam queda de 0,3%, de acordo com levantamento de mais cedo do ONS.

No âmbito da política monetária, o presidente do BC alemão (Bundesbank), Joachim Nagel, afirmou hoje, durante webcast do MNI, que "é crescente a probabilidade" de que o Banco Central Europeu (BCE) anuncie seu primeiro corte de juros antes das férias do verão europeu. Nagel, que é um dos dirigentes mais influentes do BCE, ressaltou, porém, que é mais provável que uma redução de juros venha em junho do que em abril.

Nas próximas horas, são esperados comentários de outros dirigentes do BCE e também do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), incluindo de seu presidente, Jerome Powell. Na quarta-feira (20), o Fed deixou seus juros inalterados pela quinta vez seguida, como era amplamente esperado, mas também reiterou projeção de que cortará juros três vezes este ano, o que animou os mercados.

Às 7h05 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,93% e a de Frankfurt avançava 0,07%, enquanto a de Paris caía 0,06%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham ganhos de 0,10%, 0,50% e 0,89%, respectivamente.

