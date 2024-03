Ambulante morre após queda de raio em praia de Arraial do Cabo (RJ)

Do UOL, em São Paulo

Um homem morreu após a queda de um raio em uma praia de Arraial do Cabo (RJ).

O que aconteceu

Morte foi registrada no Pontal do Atalaia. A identidade da vítima não foi divulgada, mas a Defesa Civil informou que o homem era um ambulante que trabalhava no local.

Vítima estava recolhendo material de trabalho quando foi atingido. Ele ignorou a orientação de evitar locais abertos, informou a Defesa Civil.

Duas pessoas ficaram feridas. Outros dois homens que também foram atingidos pela descarga elétrica tiveram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Geral de Arraial do Cabo. Não há informação sobre o estado de saúde deles.

Acesso à praia foi fechado. A prefeitura informou que o espaço foi interditado para turistas e visitantes e somente moradores terão passagem permitida no local.

Passeios turísticos suspensos na cidade. Todas as trilhas, praias e lagoas foram interditadas devido à previsão de chuva para a tarde desta sexta-feira (22), informou a prefeitura. Agentes municipais monitoram a faixa de areia com trabalho de conscientização, informou o órgão em nota.