Argentina goleia El Salvador (3-0) em seu primeiro amistoso do ano

Com a ausência do capitão Lionel Messi, a Argentina derrotou El Salvador por 3 a 0 nesta sexta-feira (22), na Filadélfia, nos Estados Unidos, no início de sua excusão de amistoso de preparação para a defesa do título da Copa América.

O zagueiro Cristian Romero marcou primeiro aos 16 minutos e Enzo Fernández (42') e Giovani Lo Celso (52') completaram o placar no Lincoln Financial Field, casa do Philadelphia Eagles, da NFL.

A tricampeã mundial terá um novo teste na terça-feira contra a Costa Rica, em Los Angeles (Califórnia), onde tampouco poderá contar com Messi, que está afastado devido a uma lesão na coxa.

Em uma noite fria na Filadélfia, a Argentina não precisou do craque do Inter Miami para vencer com tranquilidade sua primeira partida do ano.

Lionel Scaloni, com a continuidade no comando assegurada após as dúvidas manifestadas em novembro, escalou um time titular com a maioria dos seus jogadores habituais e depois ainda aproveitou para dar minutos a jovens como Alejandro Garnacho e Valentín Barco, que fez sua estreia na equipe principal aos 19 anos de idade.

"Estamos felizes, além do resultado, da forma como encararam o jogo, da intensidade", disse Scaloni.

"Em termos gerais acho que foi um bom jogo e os jogadores que queríamos ver foram bem e nos deram mais opções", destacou. "Faremos algumas mudanças para o próximo (jogo) e avaliaremos como foi a excursão".

Para a Albiceleste, que deu 24 chutes a gol contra dois dos adversários, alguns toques de talento de seus principais jogadores foram suficientes para superar El Salvador, seleção que acumula 21 jogos sem vencer.

A resistência inicial da equipe comandada pelo espanhol David Dóniga rachou após 15 minutos de jogo, quando Romero subiu mais alto que seus zagueiros para desviar de cabeça para a rede um escanteio cobrado por Ángel Di María.

El Salvador, que não conseguiu se classificar para a Copa América (20 de junho a 14 de julho), teve sua melhor chance aos 28 minutos, em um chute perigoso de Jairo Henríquez em que a bola desviou em um zagueiro e passou perto da trave de 'Dibu' Martínez.

A ameaça salvadorenha acabou sendo apenas uma miragem e a Argentina aproveitou os espaços para implantar de forma mais eficaz seu jogo de troca de passes.

As triangulações entre seus atacantes causaram estragos na defesa da seleção centro-americana e em uma delas veio o segundo gol, quase no intervalo.

Di María recebeu a bola na ponta direita e deixou para a chegada de Rodrigo de Paul, cujo passe para trás foi finalizado por Giovani Lo Celso na direção de Enzo Fernández, que mandou para o fundo da rede.

- Teste para os mais jovens -

Após o intervalo foi a vez de Lo Celso comemorar. Ele finalizou com um chute certeiro de pé esquerdo após mais uma brilhante triangulação com Di María e Lautaro Martínez na entrada da área.

'El Fideo' também quis encerrar o seu bom jogo com um gol, mas o seu forte disparo aos 59 minutos foi desviado pelo goleiro Mario González.

Entre as inúmeras substituições feitas por Scaloni houve a entrada de Valentín Barco, lateral-esquerdo do Brighton que se destacou na classificação da seleção sub-23 para os Jogos Olímpicos de Paris.

Outro dos incorporados foi Alejandro Garnacho, também de 19 anos, que se tornou a arma mais perigosa na reta final da partida.

O atacante do Manchester United não conseguiu marcar seu tão esperado gol, mas protagonizou alguns lances que encheram os olhos dos torcedores argentinos no Lincoln Financial Field, estádio para 68 mil espectadores que teve um público abaixo do esperado nesta sexta-feira.

Escalações:

Argentina: Emiliano Martínez - Nehuén Pérez, Cristian Romero (Nahuel Molina, 73'), Nicolás Tagliafico (Valentín Barco, 56'), Nicolás González (Alejandro Garnacho, 46') - Rodrigo De Paul (Facundo Buonanotte, 65'), Leandro Paredes, Enzo Fernández (Nicolás Otamendi, 46'), Giovani Lo Celso (Alexis Mac Allister, 73') - Ángel Di María e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

El Salvador: Mario González - Bryan Tamacas (Julio Sibrián, 65'), Melvin Cruz, Rudy Clavel, Jorge Cruz - Narciso Orellana (Pablo Punyed, 65'), Nelson Blanco (Nelson Flores, 77'), Christian Martínez, Darwin Cerén (Melvin Cartagena, 73') - Jairo Henríquez (German Rodríguez, 77') e Nelson Bonilla (Jeremy Garay, 77'). Técnico: David Dóniga.

