Alta mortalidade de mamíferos marinhos acende alerta sobre gripe aviária

São Paulo, 22 - A gripe aviária já provocou a morte de milhares de focas e leões-marinhos em diferentes partes do mundo, causando perturbações nos ecossistemas onde esses animais são predadores perto do topo da cadeia alimentar. As mortes desses mamíferos acendem o alerta para possíveis mutações do vírus, que podem afetar outras espécies, incluindo humanos. Além disso, segundo a Organização Mundial de Saúde Animal, "a perda de vida selvagem na escala atual apresenta um risco sem precedentes de colapso da população de vida selvagem, criando uma crise ecológica".O surto global da doença que começou em 2020 levou à morte de milhões de aves domésticas e se espalhou para a vida selvagem. O vírus foi detectado em focas nas costas leste e oeste dos Estados Unidos, onde mais de 300 morreram. A situação é ainda mais grave na América do Sul, onde mais de 20 mil leões-marinhos morreram no Chile e no Peru, além de elefantes-marinhos na Argentina. Na região, as focas nunca tinham tido contato com a doença, assim como na Antártida, onde foi detectada pela primeira vez em fevereiro. Muitas espécies afetadas têm populações relativamente estáveis, mas cientistas se preocupam com a possibilidade de o vírus se espalhar para animais mais ameaçados. Fonte: Associated Press.