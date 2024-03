Previsão de chuvas intensas no final de semana deixa Sudeste em alerta

A previsão do tempo indica que fortes chuvas afetarão todos os estados do Sudeste a partir de hoje. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu ontem um alerta para temporal e ventos intensos na região.

O que aconteceu

São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais estão em estado de alerta por conta da previsão de fortes chuvas e ventos intensos para o final de semana. As tempestades devem atingir os estados entre hoje e domingo (24) e têm o potencial de causar muitos prejuízos.

De acordo com o Inmet, os volumes acumulados de chuva podem superar os 150 milímetros por dia, principalmente em áreas do Vale do Paraíba, em São Paulo, Zona da Mata, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo.

No Rio de Janeiro, o governo do Estado decretou ponto facultativo na sexta-feira, para que os funcionários públicos não precisem se deslocar em meio à chuva intensa.

A chuva esperada para os próximos dias é consequência da chegada da frente fria que já atingiu o Sul do país, segundo informações do Inmet.

Ontem, em 12 horas o Inmet registrou chuvas entre 40 e 50 milímetros em cidades gaúchas como Santiago, São Borja, São Vicente do Sul e Dom Pedrito. No Rio Grande do Sul também foram registradas rajadas de vento de até 142 km/h, que causaram estragos e deixaram muitos moradores sem eletricidade.

Alerta para alagamentos e ressaca

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres) considera que é muito alta a possibilidade de alagamentos, enxurradas e inundações de córregos urbanos no Rio de Janeiro. As áreas mais afetadas devem ser a Região Serrana e o Sul Fluminense.

O mesmo órgão afirma que há possibilidade alta destes eventos na capital paulista, Vale do Paraíba (SP), Baixadas (RJ), Norte e Noroeste Fluminense e na Zona da Mata mineira.

Ontem a Marinha também emitiu um alerta para a possibilidade de ressaca marítima e ondas de mais de 3 metros de altura nos mesmos dias. O alerta é válido para a área que vai do norte de Santos (SP) ao sul de Arraial do Cabo (RJ).

*Com informações de Estadão Conteúdo