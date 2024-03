Aluno da PUC-SP preso por sequestro já agrediu jovem em campus; veja vídeo

O aluno da PUC-SP preso na quarta-feira (20) por suspeita de planejar o sequestro de outro estudante já foi flagrado em vídeo em uma discussão que terminou em agressão contra um jovem dentro do campus em 2023.

O que aconteceu

A confusão ocorreu no ano passado e foi gravada por um estudante no centro acadêmico. As imagens mostram o estudante de fonoaudiologia Fernando de Souza das Neves, 42, discutindo com um jovem, que diz: "Não me chama de vacilão, não. Falou, seu otário?". Fernando então repete: "Eu sou homem". Em seguida, empurra o jovem e começa a agredi-lo.

Para colegas, o aluno tem perfil agressivo. O UOL conversou com estudantes da PUC-SP em Perdizes, zona oeste de São Paulo, que descreveram Fernando como uma pessoa de temperamento violento. Segundo eles, ele já partiu para cima até de professores em sala de aula.

Na última terça (19), dia anterior à sua prisão, Fernando chegou também a discutir e ameaçou de morte a família da vítima de sequestro, segundo alunos. "Ele chegou até a tirar a camisa, para tentar intimidar a vítima em meio a essa discussão", disse um estudante, que não quis ser identificado.

PUC mão se manifestou sobre o caso de agressão. Sobre a prisão, a universidade disse apenas que ela ocorreu dentro da instituição. "Policiais civis à paisana estiveram no campus Monte Alegre e cumpriram um mandado de prisão contra um aluno. A universidade não recebeu qualquer outra informação oficial", afirmou a PUC em nota.

Esse cara brigou com professores umas três vezes e também enchia o saco das meninas. Uma vez, chamaram até a polícia. Ele já foi visto até sendo derrubado por seguranças na Barra Funda. Estava sempre em confusões.

Ele tentou discutir sobre o SUS com um professor, que não deu sequência. Aí, se exaltou e saiu da sala. Em outra ocasião, partiu para cima de um professor e precisou ser contido. Quando se sentia incomodado por qualquer coisa, ele ficava irritado e agressivo.

Ele sempre estava sozinho e circulava por diferentes grupos, oferecendo maconha. Era bem mais velho do que os alunos e estava sempre contando histórias que não pareciam ser verdadeiras.

Relatos de alunos da PUC-SP, sob condição de anonimato

O que se sabe sobre o caso de sequestro

Suspeito atraiu vítima para cativeiro, segundo a polícia. Em 5 de dezembro de 2023, o estudante de fonoaudiologia chamou o estudante de direito de 19 anos para ir até a sua casa no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Antes de chegar lá, o suspeito convenceu o colega a ir a um ponto de venda de drogas para comprar maconha, onde ocorreu a emboscada dos bandidos.

Sequestradores enviaram vídeo para família enquanto um deles apontava uma arma para a cabeça da vítima. Os criminosos exigiram o pagamento de R$ 20 mil para libertá-la. Segundo a polícia, o rapaz foi mantido refém por 36 horas e libertada junto com o suspeito de ter planejado o crime. O UOL apurou que o resgate não foi pago.

Quatro suspeitos foram detidos e um está foragido. Após três meses de investigações, a Polícia Civil também prendeu temporariamente ontem Jeferson Gustavo Oliveira da Silva e apreendeu dois adolescentes por suspeita de envolvimento no sequestro. Um quinto suspeito está sendo procurado.

Suspeitos têm antecedentes criminais. Apontado pela polícia como o mentor do sequestro, Fernando tem antecedentes criminais por tentativa de homicídio e lesão corporal, segundo a Polícia Civil. Jeferson já foi acusado de roubo. Até ontem, os suspeitos presos não tinham defesa constituída para que pudessem apresentar a versão deles no caso, segundo a Polícia Civil.