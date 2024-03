Ações da Nike caem após projeção anual decepcionante

Por Savyata Mishra

(Reuters) - As ações da Nike caíam 8% nesta sexta-feira, depois que a fabricante do Air Jordan afirmou prever vendas mais baixas no primeiro semestre, à medida que substitui estilos mais antigos por tênis mais modernos.

A Nike planeja reduzir o fornecimento de calçados clássicos, como o Air Force 1 e o Pegasus, para focar na revitalização de sua categoria de tênis de corrida, assim como nos próximos lançamentos, incluindo o Air Max Dn, disse o diretor financeiro da companhia, Matt Friend, na quinta-feira.

Nesta sexta-feira, os papéis da Nike recuaram ao menor patamar em seis meses, e eram negociados pela última vez a 93,50 dólares.

Pelo menos 12 corretoras cortaram seus preços-alvo para a ação da companhia após divulgação do balanço, o que reduziu o preço-alvo médio de 126 dólares em dezembro para 116 dólares.

"Até que o mercado veja evidências de que novos produtos podem crescer e ganhar escala o suficiente, acreditamos que esta continuará sendo uma ação muito debatida que permanecerá estagnada", disse Tom Nikic, analista da Wedbush.

(Reportagem de Savyata Mishra e Ananya Mariam Rajesh em Bengaluru)