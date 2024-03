Ações da China caem com iuan mais fraco e fluxos de saída

XANGAI (Reuters) - As ações chinesas fecharam em baixa nesta sexta-feira e o iuan caiu para o nível mais baixo em quatro meses, pressionando os mercados na Ásia e interrompendo o rali do mercado acionário depois que um corte inesperado de juros pelo banco central da Suíça fez com que os investidores apostassem em quem irá afrouxar a política monetária em seguida.

O iuan atingiu 7,24 por dólar, seu valor mais baixo desde 17 de novembro de 2023.

Investidores estrangeiros venderam 3,1 bilhões de iuanes (428,9 milhões de dólares) de ações chinesas em uma base líquida por meio do Stock Connect, marcando uma segunda sessão consecutiva de saídas.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, fechou com queda de 1,01%, com seu subíndice do setor financeiro em queda de 1,11%, o setor de bens de consumo básicos caindo 1,29%, o índice imobiliário recuando 1,68% e o subíndice do setor de saúde perdendo 1,35%.

O índice de Xangai caiu 0,95%, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, perdeu 2,16%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 0,18%, a 40.888 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 2,16%, a 16.499 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,95%, a 3.048 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 1,01%, a 3.545 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,23%, a 2.748 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 0,15%, a 20.228 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,07%, a 3.217 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,15%, a 7.770 pontos.