Ação policial chega a 50 mortos no litoral; 'PM lavou sangue', diz moradora

PM matou duas pessoas em ações entre a madrugada e o começo da tarde de hoje em Santos. Em quase 50 dias de operação, 50 foram mortos pela polícia na Baixada Santista.

O que aconteceu

Duas operações ocorreram em comunidades de Santos. A primeira delas aconteceu por volta das 4h30 de hoje, deixando um jovem morto na comunidade do Pantanal. À tarde, em outra operação da PM no Morro do Tetéu, mais um jovem foi morto e outro ferido.

PM diz que houve confronto nas duas operações. De acordo com a corporação, armas e drogas foram apreendidos em ambos os locais.

Vídeo mostra sangue em cena do crime. Imagens feitas por moradores na madrugada de hoje do bairro Pantanal mostram o sangue espalhado pelo chão de uma casa onde a PM teria matado um homem.

Moradores dizem que PMs lavaram local. Testemunhas que registraram o vídeo dizem que o cômodo foi lavado pelos agentes após a operação. "Jogaram água. Aqui a vassoura. Não falei?", diz uma mulher, enquanto registra as imagens do local.

Matheus Souza Santos morreu em ação policial na madrugada de hoje (22) em Santos, no litoral de SP Imagem: redes sociais

O jovem morto foi identificado como Matheus Souza Santos. Ele chegou a ser levado a um hospital após ter sido baleado. "Gente, ele não resistiu", disse uma familiar em vídeo compartilhado nas redes sociais. A família agora busca agilizar os trâmites burocráticos para realizar o sepultamento.

PM apreendeu duas pistolas e drogas em ação com morte no Morro do Tetéu. Em outra operação no mesmo dia, as forças de segurança mataram um suspeito e deixaram outro ferido. Mas eles ainda não foram identificados, já que não portavam documentos. Na ação, a PM também localizou uma barraca usada pelo tráfico.

Audiência para discutir violência policial

Ouvidoria das polícias de SP fará audiência pública para discutir ação no litoral de SP. Encontro ocorrerá na próxima segunda-feira (25) e contará com a participação de entidades ligadas aos direitos humanos para debater o aumento da letalidade na operação.

Com 49 mortos, a chamada Operação Verão é a mais letal da PM desde o massacre do Carandiru. Sem prazo para acabar, a força-tarefa da PM na Baixada Santista começou há 48 dias — em 3 de fevereiro —, após o assassinato em ação em Santos de um soldado da Rota, a tropa de elite da PM.

No ano passado, a Operação Escudo matou 28 pessoas na Baixada Santista. A ação foi deflagrada também após a morte de de um policial no Guarujá, em julho, e durou até setembro. Alvo de críticas de abuso policial, a operação teve a legalidade defendida pelo governo paulista.