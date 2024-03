Votorantim Cimentos mais que dobra lucro em 2023

SÃO PAULO (Reuters) - A Votorantim Cimentos teve lucro líquido de 2,6 bilhões de reais em 2023, mais que o dobro em relação aos 1,1 bilhão de 2022, apoiada em melhoras operacionais e financeiras, afirmou a maior produtora do insumo no país nesta quinta-feira.

O resultado operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado cresceu 18%, para recorde de 5,8 bilhões de reais, afirmou a empresa, citando "gestão de margens" nas operações na América do Norte e na região compreendida por Europa, Ásia e África.

A companhia, que apresentou uma oferta de aquisição para parte dos ativos da Intercement Brasil, afirmou que na América do Norte o mercado "está vivenciando um ciclo positivo com altos preços e demanda estável, apesar das pressões inflacionárias e com mercados atuando sem estoques". Na região Europa, Ásia e África, o Ebitda da Votorantim Cimentos disparou 66%, impulsionado pelo mercado turco.

No Brasil, principal mercado da companhia, o setor registrou queda de 1,7% nas vendas em 2023, mas a perspectiva do setor é de crescimento de 2% este ano.

A empresa, por sua vez, elevou preços no país durante o ano e obteve "recorde histórico das receitas de novos negócios". O faturamento no país fechou 2023 em 12,8 bilhões de reais, alta de 1% ante 2022.

No consolidado, a Votorantim Cimentos teve receita líquida de quase 26,7 bilhões de reais no ano passado, 3% acima do desempenho de 2022.

A empresa terminou 2023 com 5,9 bilhões de reais em caixa, tendo ainda linha de crédito rotativa operacional de 1,2 bilhão e uma linha rotativa de 1,3 bilhão. A alavancagem foi de 1,28 vez, abaixo do nível de 1,50 vez ao final de setembro e do patamar de 1,55 vez do final de 2022.

(Por Alberto Alerigi Jr.; )